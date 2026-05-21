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Giulia Tramontano, tre anni dopo: il femminicidio che ha scosso l’Italia e il lungo percorso verso la giustizia

Giulia Tramontano, tre anni dopo: il femminicidio che ha scosso l’Italia e il lungo percorso verso la giustizia

Il 27 maggio resta una data impossibile da dimenticare tutti noi. Quel giorno, nel 2023, Giulia