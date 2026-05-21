Assegno di mantenimento, potresti perderlo se rifiuti di seguire l’ex coniuge trasferito per lavoro: cosa dice la Cassazione
29 Maggio 2026
Le questioni legate all’assegno di mantenimento continuano a essere tra le più delicate e discusse nell’ambito del diritto di famiglia. Negli ultimi anni tribunali e Corte di Cassazione hanno progressivamente
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